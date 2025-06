Europei Under 21, Germania-Francia: i bookie vedono equilibrio

Non è bastata una stoica Italia per avere la meglio sulla Germania nei quarti degli Europei Under 21 . Il sogno dei ragazzi di Nunziata è finito (in 9 contro 11) a tre minuti dai calci di rigore. Saranno i tedeschi, tre volte vincitori del torneo (l'ultima volta nel 2021) ad affrontare la Francia di Baticle , ferma all'unico titolo vinto nel lontano 1988.

Pareggio al 90' da non escludere, tra Goal e No Goal...

Dopo tre vittorie consecutive (Slovenia, Repubblica Ceca e Inghilterra) la Germania aveva trovato le prime vere difficoltà contro l'Italia, che ha chiuso sul 2-2 al 90'.

Quella tedesca si conferma nazionale temibile in attacco, trascinata dai gol (5) del capocannoniere Woltemade ma con limiti in difesa che la Francia dovrà essere abile a far emergere.

I transalpini dal canto loro hanno evitato la terza eliminazione consecutiva ai quarti dell'Europeo battendo in rimonta la Danimarca per 3-2.

Eccezion fatta per uno dei quattro match giocati, le due nazionali fin qui hanno collezionato Goal e Over 2,5. Visto l'equilibrio del match, che potrebbe anche chiudersi in parità al 90' (segno X a 3.30 su Cplay e Begamestar, a 3.40 su Sisal) potrebbe valere la pena orientarsi proprio sul Goal: a 1.54 su Cplay e NetBet, a 1.53 su Elabet.