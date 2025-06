Pronostico di Inter-River Plate, la quota del risultato che mette tutti d'accordo

Il risultato esatto 2-2? Ecco quanto vale per i bookie

Ai nerazzurri serve almeno un punto per staccare il pass per gli ottavi, disinteressandosi del risultato di Monterrey-Urawa. Tra le tante possibili combinazioni ne va segnalata una: pareggiando da 2-2 in su, River e Inter vanno a braccetto nella fase successiva. Per la cronaca, l’offerta dei bookmaker per questo tipo di risultato oscilla tra 7 e 13.

Va detto che in terra americana la squadra di Chivu ha subìto gol da Monterrey e Urawa, dimostrando di dover registrare anche i meccamismi difensivi.

Il River prima di sbattere sul muro messicano era sempre andato a segno nelle precedenti 11 gare giocate. Terreno fertile per l’esito Goal, reperibile a 1.64 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e NetBet. Il No Goal invece è proposto a 2.12 dai medesimi operatori.