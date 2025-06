Mondiale per Club, Inter agli ottavi ma i bookie guardano oltre: quanto vale la vittoria finale dei nerazzurri

Inter semifinalista? A quota...

Sul passaggio del turno nerazzurro contro il Fluminense, i bookie non hanno dubbi: è un'ipotesi che figura a 1.35 sulle lavagne dei principali operatori. Al momento l'Inter non sa ancora chi potrebbe trovare in un eventuale quarto di finale (potrebbe scapparci anche il derby d'Italia con la Juventus), fatto sta che l'approdo dei ragazzi di Chivu in semifinale è offerto a 2.75 da Sisal, a 3 invece da Cplay e Begamestar.

L'Inter raggiunge la finale? Chi crede in un simile scenario può giocarlo a 6 su Sisal, a 8 su NetBet e Cplay. Piuttosto alta la quota assegnata al trionfo dell'Inter al Mondiale per Club: si trova a 18 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 16 su Sisal.

Capocannoniere, la quota di Lautaro Martinez

Apertissima la lotta per il titolo di capocannoniere del Mondiale per Club. Lautaro Martinez è in piena corsa con due reti (potevano essere tre se il palo non si fosse messo di traverso nel match contro il River) e puntando sull'argentino in questa scommessa la quota si moltiplica per 12. E se fosse lo juventino Kolo Muani il re del gol? Questa eventualità è proposta a 16.