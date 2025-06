Quote Vincente Mondiale per Club, ecco le chances di Inter e Juve secondo i bookmaker

Il Mondiale per Club si concede un giorno di pausa, il primo dall'inizio del torneo. Un pit-stop utile per dare uno sguardo alle quote dei bookmaker con riferimento al Vincente torneo . Scopriamo dunque chi sono le favorite e le chances attribuite dai bookie a Inter e Juventus .

Le favorite dei bookie per la vittoria finale

Alla vigilia del torneo il Manchester City era considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale. La squadra di Guardiola affronterà l'Al Hilal di Simone Inzaghi negli ottavi, la vincente troverà nei quarti una tra Inter e Fluminense. Per i bookie il City resta in pole position per la vittoria finale: è offerta a 3.65 da Planetwin, a 3.75 da Cplay e a 4 da Sisal.

In lavagna la prima alternativa ai Citizens è rappresentata dai campioni d'Europa del Psg. I francesi sono super favoriti negli ottavi contro l'Inter Miami di Messi ma nel prosieguo del torneo potrebbero incrociare Bayern (quarti) e Real Madrid (rivale della Juve negli ottavi). Per il trionfo del Paris le quote vanno dal 4 di Cplay al 4.50 di Sisal, nel mezzo si colloca Planetwin a 4.25.

A completare il podio virtuale delle favorite c'è il Real Madrid, proposto a 6, subito dopo c'è il Bayern con offerta tra il 7.50 e l'8.

Vincente Mondiale per Club, le quote di Inter e Juve

Continua la corsa di Inter e Juventus al Mondiale per Club. Secondo i bookmaker hanno più chances di vincere i nerazzurri rispetto ai bianconeri. Il trionfo degli uomini di Chivu è in lavagna a 18 su Cplay e Begamestar, a 16 su Sisal e Planetwin.

Puntando sulla Juve vincente, invece, la posta si moltiplica per 30 optando per Cplay, per 31 su Planetwin mentre su Sisal l'offerta sale a 33.