Mondiale per Club, chi sarà l'Mvp? Le quote dicono...

Tra le scommesse disponibili sul Mondiale per Club va segnalata quella sul miglior giocatore del torneo . Tanti campionissimi in lavagna ma c'è posto per un solo vincitore. Ecco chi è il favorito , basandosi sulle quote rilasciate dai bookmaker .

Mvp, il favorito è un giocatore del Bayern

Tre gol e due assist fanno di lui un candidato forte per vincere il titolo di Mvp del torneo. Michael Olise, esterno offensivo del Bayern, è in cima alla lista dei bookmaker. Sarà lui il miglior giocatore del Mondiale per Club? Ipotesi a quota 5 su Cplay e Begamestar, a 5.50 su Snai.

Dopo la vittoria della Champions League vanno... molto di moda i giocatori del Psg. I bookie quotano a 8 sia Vitinha che Kvaratskhelia, che in lavagna precedono Haaland e Bellingham, dati a 10.

Il consiglio, vista la quota alta (vale 15 volte la posta), è di tenere in considerazione Vinicius Jr del Real Madrid. Il brasiliano ha deliziato la platea con gol e assist (di tacco) contro il Salisburgo. Il talento non si discute, se avrà la testa giusta nel prosieguo del torneo ha davvero pochi rivali, non solo al Mondiale per Club ma in assoluto.

A proposito di rivali, occhio alle quote assegnate ai giocatori delle squadre italiane. Lautaro Martinez MVP del Mondiale si gioca a 35, per Vlahovic e Marcus Thuram la quota schizza a 100.