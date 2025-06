Mondiale per Club, l'Inter Miami di Messi sfida il Psg: quote e pronostico

Mondiale per Club , terminata la fase a gironi è tempo di ottavi di finale . Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta scendono in campo (domenica 29 giugno, alle 18 in Italia) Psg e Inter Miami .

Il cammino delle due squadre nel torneo

I campioni d’Europa arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo B. La squadra allenata da Luis Enrique dopo il successo per 4-0 ottenuto all’esordio contro l’Atletico Madrid di Simeone ha fatto registrare prima una sconfitta di misura contro il Botafogo (1-0) e poi una vittoria contro i Seattle Sounders (2-0).

Soltanto la differenza reti ha invece impedito all’Inter Miami di chiudere al comando il gruppo A. Messi e compagni hanno esordito con un pareggio per 0-0 contro l’Al Ahly e poi hanno conquistato altri 4 punti contro Porto (2-1) e Palmeiras (2-2). Da segnalare che la compagine americana nel corso del match contro i brasiliani (decisivo per l’assegnazione del primo posto in classifica) ha subito una clamorosa rimonta (dal 2-0 al 2-2) nel corso degli ultimi 10 minuti di gara.

Capitolo gol fatti e subiti: il Psg ne ha segnati 3 nel primo e 3 nel secondo tempo mentre l’Inter Miami vanta una rete realizzata nei primi 45 minuti e 3 nei secondi 45.

Quote e pronostico: occhio alla combo

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della squadra francese ma occhio alle sorprese, tra i due club in campo è l’Inter Miami a risultare ancora imbattuto in questa competizione.

Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è proposto a 1.21 da Cplay e Begamestar, a 1.20 da BetFlag e a 1.19 da Betway. Il “2” oscilla tra quota 11 e 13 mentre la possibilità che la sfida termini in parità al 90' rende circa 7 volte la posta.

Per quanto riguarda le possibili “combo” intriga quella che lega l’Over 0,5 primo tempo e l’Over 1,5 secondo tempo: si può giocare a 1.85 su Elabet, a 1.83 su Cplay e a 1.80 su Sisal.

Quote marcatori: segna Messi

Riflettori puntati su Lionel Messi. La “Pulce” dopo aver giocato in Ligue 1 con la maglia del Psg dal 2021 al 2023 si è trasferito in America alla corte dell’Inter Miami.

Riuscirà il fuoriclasse argentino a segnare il famosissimo gol dell’ex? Una rete di Lione Messi in questa sfida è proposta a 3.75 da Cplay, a 3.55 da Elabet e a 3.50 da Planetwin. Una sua doppietta regala una quota pari a 16.