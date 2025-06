Pronostico Bodo Glimt-Sarpsborg, il segno "1" è d'obbligo

Tra il Bodo/Glimt (al momento quarto) e la capolista Viking al momento ci sono ben 13 punti di differenza. Però la prima della classe ha disputato ben quattro partite in più rispetto agli attuali campioni di Norvegia . Una differenza che, comunque, non può essere colmata ma che spinge il Bodo a dover macinare vittorie e punti sperando che chi sta davanti prima o poi inciampi.

Bodo favorito per le quote

Oggi il campionato norvegese propone diverse partite dell’11ª giornata e la rincorsa del Bodo parte dalla sfida casalinga contro il Sarpsborg, formazione che, con una partita in più e cinque punti in meno rispetto a Berg e compagni, naviga a metà classifica.

Il Sarpsborg non vince da 4 gare di fila nelle quali ha collezionato 3 pareggi e una sconfitta e, per dare un quadro ancora più chiaro della situazione, vale la pena aggiungere che nelle ultime 7 esibizioni di campionato ha conquistato l’intera posta in palio soltanto in una occasione.

Il Bodo/Glimt è arrivato fino alla semifinale di Europa League (qui è stato eliminato dal Tottenham) e le scorie di quel ko si sono fatte sentire visto che, nelle due uscite successive, è stato prima eliminato dalla Coppa di Norvegia e ha poi perso la gara di campionato a Tromso (1-2).

Negli ultimi 3 incontri disputati (due di Eliteserien con in mezzo un’amichevole vinta 4-0 contro l’AIK Stoccolma) il Bodo ha rimesso la quarta realizzando 11 reti senza subirne alcuno. Dal 2018 a oggi Bodo/Glimt e Sarpsborg si sono incontrati 15 volte e il bilancio, con 11 vittorie dei campioni di Norvegia (tra cui gli ultimi 8 scontri diretti consecutivi) e 4 pareggi, non ammette troppe considerazioni.

Il segno 1 sembra obbligatorio, forse anche l’Over 2,5 e il NoGol... pure. La vittoria del Bodo si gioca a 1.21 su Cplay e Begamestar, a 1.20 su Starcasinò e LeoVegas. L'Over 2,5 è pagato 1.28 da Cplay, 1.27 da LeoVegas e 1.26 da Marathonbet.

Quota più alta per il No Goal, che vale 2.04 per Cplay e Begamestar, 2.03 per Elabet.