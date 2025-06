Mondiale per Club, Manchester City-Al Hilal: il pronostico è una combo

Comparazione quote: 1 più Over 2,5

Una sfida che sembra senza storia con un unico dubbio... quante reti realizzerà stavolta l’undici di Guardiola? Nelle 3 partite del girone Haaland e compagni di reti ne hanno realizzate la bellezza di 13 (subendone soltanto 2) mentre la formazione araba del neo allenatore Simone Inzaghi di reti ne ha fatte soltanto 3 incassandone una.

In un match come questo troppe parole sono inutili. Sul segno 1 non ci possono essere dubbi, sull’Over 2,5... pure.

La combo che lega i due esiti (1+Over 2,5) è offerta a 1.56 da Cplay e Begamestar, 1.55 da Elabet e 1.52 da Sisal.