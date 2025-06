Quote scudetto, tutti dietro a Conte: quanto paga il trionfo della Juve

L'estate del pallone con il Mondiale per Club e il calciomercato , poi i preliminari delle coppe europee in attesa dell'inizio dei principali campionati europei . Su tutti, ovviamente, la Serie A 2025/26 , con il Napoli di Conte che riparte per difendere il titolo vinto la scorsa stagione. Riusciranno gli azzurri a confermarsi campioni d'Italia ? Ecco il parere dei bookmaker .

Quote scudetto: Napoli favorito

La conferma del tecnico salentino e la prospettiva di un mercato (De Bruyne è il primo tassello) che dovrebbe rendere il Napoli ancora più forte e competitivo. Basta questo per far partire i partenopei davanti a tutti nella griglia delle favorite per la vittoria della Serie A.

L'ipotesi che sia il Napoli a vincere lo scudetto nella stagione 2025/26 vale 2.75 per Cplay e Sisal, 2.50 per Elabet. L'Inter "insegue" a 3.50 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Sisal. Non lontane sia Milan che Juventus, il sui successo viaggia mediamente a 5.50.

Tutta da scoprire la nuova Roma di Gasperini, che si gioca scudettata a 12 su Cplay e Sisal, a 15 su Betclic.

L'ex squadra di Gasp, l'Atalanta, è quotata tra il 20 e il 25 mentre l'offerta sale a 35 per la Lazio di Sarri.