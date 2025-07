Pronostico Real Madrid-Juve, in quota anche il "derby turco" Guler-Yildiz

Prima di lasciarsi andare a facili entusiasmi, come ormai sempre più spesso avviene, forse bisognerebbe avere prima un quadro più chiaro della situazione. Un concetto che vale un po’ dappertutto ma che trova piena applicazione anche nel mondo del calcio dove bastano una o due vittorie contro avversari di modesto spessore per far salire alle stelle l’euforia salvo poi tornare coi piedi per terra quando si affrontano avversari più impegnativi.

Segnano entrambe? Occhio alla quota dell'esito Goal

Questo potrebbe essere il caso della Juventus fin qui vista al Mondiale per club, Juventus che torna in campo stasera per giocare il suo ottavo di finale contro il Real Madrid.

I bianconeri hanno esordito strapazzando 5-0 l’Al Ain (ma poteva essere questo un test attendibile?) e hanno poi concesso il bis infliggendo un 4-1 al Wydad (ma anche in questo caso mica c’era di fronte uno squadrone). Poi, con il ko per 5-2 rimediato contro il Manchester City (questo sì è un avversario), per Tudor e i suoi è arrivato il momento di riflettere perché sembra ci sia ancora tanta strada da fare (e, visto che siamo ancora in coda alla vecchia stagione, il tempo per preparare al meglio la nuova non manca).

Adesso c’è da vedersela con il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso e questo sarà un altro test valido per fare delle valutazioni.

Il segno 1 (a 1.68 su Cplay, 1.65 su BetFlag e Planetwin) deve essere preso in considerazione ma se il Real ha subìto una rete da Al Hilal e Pachuca pare impossibile che la Juventus non riesca a fare almeno altrettanto.

E allora largo al Goal che presenta anche una quota leggermente più elevata: vale 1.66 per Cplay e Begamestar, 1.65 per Elabet.

Gol da fuori area: quanto paga Yildiz

In questo Mondiale per club Kenan Yildiz è stato tra i migliori (se non il migliore) nelle fila della sua Juve. I bookie bancano a 20 un gol da fuori area del talento turco, quota che scende a 12 se a segnare da lontano dovesse essere Teun Koopmeiners.

A "raccogliere la sfida turca" sponda Real c'è Arda Guler, paga 12 un suo gol da fuori area.

Primo cartellino

Quale sarà il primo giocatore a ricevere un cartellino? Scelta che si deve basare principalmente sull'intuito, sono tanti i giocatori di temperamento nelle fila delle due squadre. Manuel Locatelli è uno di questi, paga 12 volte la posta l'ipotesi che sia lui a finire per primo sul taccuino dell'arbitro. Nelle fila del Real Madrid l'opzione Rudiger si gioca a 18, si scende a 16 per il sempre polemico Vinicius.