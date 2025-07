Inter Turku-Mariehamn, il pronostico sorride ai padroni di casa

Si parte dal segno 1

L’Inter Turku, in 12 turni di campionato fin qui disputati, ha subìto soltanto 9 reti (miglior difesa del torneo), ne ha realizzate 26 ma, soprattutto, è l’unica formazione ancora imbattuta (7 vittorie e 5 pareggi all’attivo).

Il Mariehamn di reti ne ha prese addirittura 29 (seconda peggior difesa del campionato) e ne ha messe a segno soltanto 14 (terzo peggior attacco della manifestazione).

Il rendimento recente, lo si può facilmente intuire, è brillante per l’Inter Turku mentre quello del Mariehamn lascia un po’ a desiderare. Anche in questo caso la situazione è abbastanza chiara.

Nel calcio tutto può succedere ma qui l’1 non sembra in discussione (ma paga soltanto 1.18) e anche qui sembra poter essere... accompagnato da NoGoal e Over 2,5.

Il No Goal è offerto a 1.64 da Cplay, 1.65 da Sisal e 1.58 da Planetwin. L'Over 2,5 vale 1.44 per Begamestar, 1.41 per NetBet e 1.45 per Sisal.