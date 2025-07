Europei di calcio femminile, Belgio-Italia: ecco come finirà per le quote

Neanche il tempo di archiviare l’ Europeo Under 21 che già un’altra competizione continentale è al via. Si tratta dell’ Europeo femminile che prova ad approfittare di un momento di relativa calma tra le manifestazioni maschili per prendersi la scena internazionale.

Comparazione quote Belgio-Italia: segno 2

Oggi è previsto l’esordio della nazionale italiana che apre le danze contro il Belgio in quella che sembra una sfida alla portata delle giocatrici azzurre.

La nazionale belga, infatti, nelle ultime 6 esibizioni ha rimediato 3 sconfitte e tutte subendo 5 reti, prima 0-5 con l’Inghilterra, poi 1-5 con la Spagna e infine 0-5 di nuovo contro la Francia.

L’Italia si è qualificata per questa fase finale finendo prima nel suo raggruppamento (a pari punti con l’Olanda ma in vantaggio tra scontri diretti e differenza reti) davanti a Norvegia e Finlandia. Poi ha giocato la sua Nations League (League A) arrivando seconda nel suo girone (con 10 punti all’attivo) dietro la Svezia (che di punti ne ha messi insieme 12) ma precedendo Danimarca e Galles.

Le Azzurre in queste ultime 6 gare hanno realizzato 11 reti incassandone 7. Tra diversi alti e qualche basso l’Italia femminile sembra in grado di aver ragione del Belgio e, in sintonia con le quote, il debutto si presenta all’insegna del 2.

La vittoria di Bonansea e compagne si gioca a 1.71 su Cplay, a 1.70 su BetFlag e a 1.62 su Planetwin.