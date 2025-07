Europei femminili, il pronostico di Danimarca-Svezia: i precedenti dicono...

Era solo un mese fa (il 3 giugno) quando in Nations League la Svezia incontrava la Danimarca. Il risultato finale è stato di 6-1 per le giocatrici gialloblu e faceva seguito al 2-1, sempre per le svedesi, maturato nel match d’andata della stessa competizione all’Odense Isstadion in Danimarca.