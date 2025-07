Pronostico Germania-Polonia, match dall'esito "scontato": occhio al numero di reti

Comparazione quote: Over 3,5

Le due squadre saranno di fronte stasera alle 21 e si ritroveranno dopo poco più di un anno visto che a fine maggio 2024 la Germania vinse 4-1 per poi concedere il bis (3-1) ai primissimi di giugno.

Le giocatrici tedesche nel loro girone di Nations League hanno esordito pareggiando 2-2 contro l’Olanda ma hanno poi stravinto le 5 gare successive (26 reti realizzate e solo 4 subìte) lasciandosi dietro non solo l’Olanda ma anche Austria e Scozia.

Basta dare un’occhiata alle quote per rendersi conto che i favori del pronostico sono tutti a favore dell’1 (il premio quasi non c’è) e questo già la dice lunga su come potrebbe andare a finire.

Meglio guardare in direzione dell’Over, magari partendo dal 3,5 visto che anche il 2,5 vale quota 1.25. Almeno quattro reti totali si giocano a 1.54 su Cplay e Begamestar, a 1.60 su Snai e William Hill.