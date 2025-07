Clamoroso, per i bookie un big dirà addio all'Inter: ecco di chi si tratta

Un finale di stagione poco brillante, in linea con quanto visto al Mondiale per club e come ciliegina sulla torta quel "like" al post di Calhanoglu in risposta alla polemica lanciata da capitan Lautaro Martinez dopo la sfida col Fluminense. E adesso, si rincorrono le voci relative ad un possibile addio di Marcus Thuram all'Inter in questa sessione di mercato. Ecco come cambiano le quote relative all'opzione "Thuram cambia squadra".