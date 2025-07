Quote vincente Premier League, secondo i bookmaker è corsa a tre

A metà agosto riparte il campionato inglese e sarà il Liverpool campione in carica a scendere in campo per primo, contro il Bournemouth . I Reds puntano a confermarsi sul trono d'Inghilterra ma la concorrenza è agguerrita: ecco le quote relative al Vincente Premier League 2025/26 .

Premier League 2025/26, ecco chi è favorito

In prima fila ci sono loro, i Reds, favoriti per la vittoria del campionato: 2.85 l'offerta di Cplay e Begamestar, 3 quella di Sisal. Il Liverpool lo scorso anno ha messo fine ad una striscia di quattro successi consecutivi da parte del Manchester City, una delle rivali più pericolose per i progetti di conferma degli uomini di Arne Slot. Il trionfo dei Citizens è offerto a 3.25 da Cplay e Begamestar, a 3.50 da Sisal.

Sempre secondo nelle ultime tre stagioni, l'Arsenal vuole tornare a festeggiare il titolo di campione dopo oltre 20 anni: a 3.50 per Cplay, 3.25 per Betclic e a 3 per Sisal.

Di fatto sono queste tre le più accreditate per la vittoria finale, ben più alte infatti le quote assegnate al resto della concorrenza.

Il Chelsea campione oscilla tra quota 12 e 20, il Newcastle vale circa 15 volte la posta. Poca fiducia nei confronti del Manchester United, per cui l'offerta dei bookie può arrivare fino a 40!