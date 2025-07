Vlahovic va al Milan di Allegri? Ecco il parere dei bookmaker

Per un attaccante che è arrivato (Jonathan David) un altro potrebbe salutare e non è certo un mistero. Si tratta di Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un altro anno di contratto. Il serbo non sembra intenzionato a rinnovare e la società non vuole chiaramente perderlo a zero la prossima estate. La prossima squadra di Vlahovic sarà della Serie A? I bookie a tale proposito hanno le idee chiare.