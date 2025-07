Europei femminili, migliori quote e pronostico di Spagna-Belgio

Almeno 4 gol in partita? Ecco quanto vale l'Over 3,5

Adesso c’è la necessità di concedere il bis nel secondo impegno di questa fase a gironi così da ipotecare il passaggio del turno. La nazionale femminile spagnola ha letteralmente disintegrato quella portoghese rifilandole un perentorio 5-0 che non lascia spazio ad alcuna considerazione.

Con le ragazze lusitane la previsione su come poteva andare a finire il match era stata facile (i precedenti recenti dicevano 4-2 e 7-1 per le iberiche) e adesso, se si vuole ricorrere allo stesso metodo, tutto è di nuovo estremamente semplice.

La Spagna ha incontrato la nazionale belga femminile in Nations League, due volte, a febbraio e a fine maggio di quest’anno. Come è andata a finire? 3-2 all’andata e 5-1 al ritorno. Per chi? Ma che domanda, per le Furie Rosse, ovviamente.

E allora, se i precedenti hanno fatto la differenza con il Portogallo, a maggior ragione dovrebbero farla anche contro il Belgio.

A tal punto che il segno 1 non è praticamente quotato mentre invece potrebbe essere il caso di guardare l’Over, ma dal 3,5 in poi.

Almeno quattro reti totali si giocano a 1.42 su Cplay, Begamestar e Betway. L'Under 3,5 è pagato 2.63 da Bet365, 2.60 da LeoVegas e AdmiralBet.