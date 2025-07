Pronostico Tns-Shkendija, ecco un esito dalla quota interessante

Preliminari Champions League, una delle partite sotto i riflettori è quella tra i freschi campioni del Galles (i New Saints ) e i neo campioni di Macedonia (lo Shkendija ).

Segno 1 dalla quota interessante. Tra Goal e No Goal meglio...

Si tratta di una sfida dove potrebbe accadere di tutto visto che entrambe le squadre, dopo aver chiuso i rispettivi tornei nazionali, si sono tenute in forma con alcune amichevoli. Partite, queste, che hanno regalato risultati altalenanti e che lasciano anche il tempo che trovano.

L’unico elemento che può valere la pena evidenziare è il fatto che sia i TNS che lo Shkendija più o meno a segno ci vanno sempre (i gallesi nelle ultime 21 partite ufficiali sono rimasti a secco soltanto una volta mentre i macedoni hanno fatto lo stesso nelle ultime 19 esibizioni, amichevoli escluse).

I New Saints sembrano in grado di sfruttare al meglio il fattore campo e magari la qualificazione si deciderà al ritorno.

Intanto qui si parte con il segno 1 e, magari, con l’esito Goal. La vittoria dei TNS si gioca a 2.02 su Cplay, a 1.98 da BetFlag e a 1.90 da NetBet.

Il Goal è offerto a 1.76 da Begamestar, a 1.75 da Planetwin e a 1.72 da Sisal.