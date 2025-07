Psg o Real Madrid, chi va in finale? Goal o No Goal? Quote e pronostico

Via la prima ecco subito la seconda (semifinale) e così il Mondiale per club si avvia a conclusione. Il secondo biglietto per la finale sarà assegnato al termine di una delle partite probabilmente più attese, quella tra le vincitrici delle ultime due Champions League, i campioni d’Europa in carica del Psg (al loro primo successo) e il Real Madrid (che di Champions League ne ha finora collezionate addirittura 15).

Psg o Real? Ecco chi è favorito secondo i bookmaker

I parigini, dopo aver già vinto tre trofei in stagione, puntano al poker e sono arrivati a giocare questo match dopo aver eliminato, negli ottavi, l’Inter Miami (4-0) e nei quarti, al termine di una partita equlibratissima, il Bayern Monaco (2-0). Una sfida, quella contro la corazzata tedesca, decisa nel finale con il vantaggio parigino al 78’ e il raddoppio, in nove contro undici, al 96’.

Il Real Madrid, dopo la fase a gironi, ha superato la Juventus (1-0) negli ottavi e il Borussia Dortmund (3-2) nei quarti. Di fronte ci sono due delle formazioni che hanno più reti all’attivo. Il Psg, nelle ultime 23 gare disputate in tutte le competizioni, è rimasto a secco soltanto una volta (0-1 contro il Botafogo) nella seconda partita della fase a gironi di questo mondiale mentre il Real Madrid, nelle ultime 31 esibizioni (sempre in tutte le competizioni) non è andato in rete soltanto contro l’Arsenal (0-3 nell’andata dei quarti di Champions League a Londra).

Con queste premesse, e partendo dal presupposto che in una sfida da brividi come questa tutto può accadere, forse il Goal è l’esito che sembra offrire le maggiori garanzie.

Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.50 da Cplay e Begamestar, a 1.47 da Planetwin.

Per la qualificazione in finale (passaggio turno) i bookie vedono favorito il Paris, a quota 1.70, mentre il Real che elimina i francesi è un'opzione in lavagna a 2.