Preliminari Champions League, il pronostico di Shelbourne-Linfield

Si è accennato in più di una occasione alla Champions League ma ci si riferiva sempre al passato mentre stasera si chiude il primissimo round di preliminari che porteranno a disputare, a settembre, la prossima Champions League.

Quanti gol nel match? Cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Tra le quattro sfide in programma l’ultima è Shelbourne-Linfield con l’undici irlandese che occupa attualmente il quinto posto nel suo campionato (in pieno svolgimento) e quello nordirlandese che ha invece vinto da poco la sua Premiership.

Un match probabilmente equilibrato con la formazione di casa leggermente favorita dal fattore campo.

Per la qualificazione bisognerà probabilmente attendere il ritorno, qui intriga l’Under 2,5: a 1.54 su Cplay e Begamestar, 1.52 su Sisal.

La vittoria dello Shelbourne vale 2.03 per Cplay, 2 per William Hill e 1.93 per LeoVegas.