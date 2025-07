St. Patrick's-Hegelmann, il pronostico: irlandesi a caccia del gol perduto

Vince il St. Patrick's? Le quote dei bookmaker per il segno 1

L’undici irlandese fin qui è stato protagonista di un campionato decisamente anonimo, in cui fa registrare una media di 2.2 gol (fatti e subìti) a partita. Il dato allarmante è che nelle ultime sei gare (tre pareggi e tre sconfitte) il St. Patrick’s ha segnato un solo gol.

Da vedere se gli irlandesi ritroveranno l’ispirazione contro un Hegelmann che staziona sì nei piani alti della classifica in campionato ma che in 19 partite ha incassato ben 27 reti (e ne ha segnate 32, solo la capolista Kauno Zalgiris ha fatto meglio). Dati che spiegano il perchè esista una forbice sottile tra Under 2,5 e Over 2,5.

In sede di pronostico il segno più appoggiato dai bookie è l’1, reperibile a 1.73 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Elabet, a 1.68 su Planetwin. Una valutazione tutto sommato condivisibile.