Quote concorrenti Sanremo 2026, da Achille Lauro a... Vasco Rossi

L'estate della musica è fatta (anche) di concerti all'aperto ma in questi giorni si parla anche dei possibili partecipanti al prossimo Festival di Snremo . Sulle lavagne dei bookmaker sono infatti apparse le quote associate a tantissimi cantanti, da Achille Lauro a... Vasco Rossi . Ecco chi sono secondo i bookie i cantanti con più chances di salire sul palco dell'Ariston a febbraio 2026 e anche le eventuali "sorprese".

Coez al Festival? Quota interessante. Annalisa più sì che no

La certezza dovrebbe essere innanzitutto il conduttore: a 1.10 sarà confermato Carlo Conti, dopo il grande successo di quest'anno. A 3.50, invece, l'ipotesi che a condurre il Festival sia uno tra Stefano De Martino e Alessandro Cattelan.

Tornando ai cantanti, alcuni di loro potrebbero fare il "bis" dopo l'edizione di febbraio 2025. Ad esempio Elodie, la cui partecipazione a Sanremo 2026 è data a 2.50, come pure quella di Sarah Toscano. Paga 4 volte la posta la possibilità che Serena Brancale ("Anema e core" il brano con cui ha partecipato alla kermesse canora pochi mesi fa) sia un concorrente ufficiale di Sanremo 2026.

Triplica la posta un'eventuale partecipazione alla kermesse di Angelina Mango, vincitrice nel 2024 con "La Noia", così come a 3 sono fissate le chances di Achille Lauro di essere uno dei concorrenti ufficiali di Sanremo.

Non è una novità il fatto che il Festival peschi dal panorama dei rapper uno o più protagonisti. Occhi puntati su Coez, dato a 9 (quota alta), mentre per Lazza l'offerta scende a 3.

Lettera G come Ghali e Giorgia, vincitrice "morale" dell'ultima edizione. Per entrambi la partecipazione al prossimo Festival è in lavagna a 4 mentre nelle quote dei bookie non trovano al momento riscontro le indiscrezioni che vedrebbero Patty Pravo nel cast dei big: a 16.

Tananai a 2.75 è un'opzione meritevole di considerazione, così come Rose Villain e Annalisa (entrambe a 2). Poco probabile, per usare un eufemismo, che Vasco Rossi possa esibirsi il prossimo anno a Sanremo: uno scenario da ben 50 volte la posta!