Pronostico Flamengo-Sao Paulo: per i bookmaker è sfida senza storia

Al Mondiale per club la corsa del Flamengo è terminata agli ottavi di finale contro il Bayern . Un'avventura comunque positiva per la squadra allenata da Filipe Luis , che nella fase a gironi ha battuto 3-1 il Chelsea , che giocherà la finale contro il Psg di Luis Enrique . Ma quella è un'altra storia. Sabato 12 luglio torna il Brasileirao e il Flamengo ospiterà (alle 21.30 in Italia) il Sao Paulo . Ecco quote e pronostico del match.

Flamengo favorito, occhio al primo tempo

Il Flamengo è primo in classifica insieme al Cruzeiro, che però ha giocato una partita in più (12 contro le 11 del Mengao). Davvero impressionante il ruolino di marcia dei rossoneri: 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta con 24 gol fatti (miglior attacco) e 4 subìti (miglior difesa).

Il Sao Paulo prima dello stop del campionato aveva rimediato tre sconfitte di fila contro Vasco, Bahia e Mirassol, nel mezzo un successo per 2-1 in Libertadores contro il Talleres Cordoba. In campionato il Sao Paulo ha solo 2 vittorie (entrambe per 2-1) all'attivo in 12 partite, ottenute in casa contro Santos e Gremio.

C'è una curiosità da segnalare, potenzialmente utile in sede di pronostico. In trasferta il Sao Paulo ha giocato cinque volte e, pur non avendo ancora vinto, non è mai andato in svantaggio al riposo: 4 volte in parità, una volta davanti.

Con i favori del pronostico che sono tutti per il Flamengo (il segno 1 vale circa 1.40, il 2 si gioca a 7.50) vale la pena considerare il segno 1 primo tempo: a 1.90 su Sisal e Cplay, a 1.95 su Bet365.