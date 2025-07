Clausura argentino, prima giornata: il pronostico di Argentinos Jrs-Boca Jrs

In Argentina ha preso ieri il via il torneo di Clausura del massimo campionato (per motivi di sponsor chiamato torneo Betano) e stasera sono in programma altri incontri.

Precedenti e pronostico

In particolare c’è subito la sfida tra Argentinos Jrs e Boca Jrs che si trovano di fronte dopo aver chiuso al primo posto, con gli stessi punti, il torneo di Apertura.

Entrambe in quel contesto hanno realizzato 24 reti in 16 partite con l’Argentinos che ne ha però subìte 9 e il Boca 11 ed entrambe sono però uscite nel primo match dei playoff validi per il titolo.

Negli ultimi due scontri diretti (7 ottobre 2024 e 26 gennaio 2025) il primo è finito 1-0 per il Boca e il secondo a reti inviolate.

Anche stasera si potrebbe ipotizzare un match cauto, dove vale più la regola del “meglio non prenderle che darle”, e allora l’Under 2,5 sembra l’esito giusto per l’occasione: quota 1.35 su Cplay e Begamestar, 1.37 su Planetwin e 1.40 su Sisal.