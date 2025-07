Europei femminili di calcio, statistiche e pronostico di Inghilterra-Galles

L’ultimo dei gironi rimasti e, almeno sulla carta, è il girone più incerto. Il gruppo D dell’ Europeo femminile vede infatti al comando la Francia con 6 punti seguita da Inghilterra e Olanda con 3 (per l’Inghilterra la differenza reti complessiva è +3, per l’Olanda -1).

Il consiglio è sul numero di reti totali

In teoria, con il Galles ormai fuori dai giochi, le tre nazionali stasera potrebbero trovarsi tutte al comando con gli stessi punti visto che le ragazze inglesi affrontano quelle gallesi e le “Orange” se la vedranno con le “Bleus”. Se è molto probabile, anzi scontato, che la compagine dei “Tre Leoni” abbia la meglio sul Galles non si può certo dire la stessa cosa dell’Olanda che, per agganciare la vetta, dovrebbe battere la Francia (un’impresa assai difficile da realizzare).

A conferma di ciò basterebbe guardare i risultati delle partite già disputate in questo raggruppamento. La Francia all’esordio, ha battuto l’Inghilterra 2-1 e l’Inghilterra, nel secondo impegno, ha rifilato un sonoro 4-0 alle olandesi.

Come spesso c’è occasione di dire il calcio non è una equazione matematica ma, se i rapporti di forza sono questi, l’Olanda non sembra avere troppe chances di successo, anzi. Però, procedendo con ordine e considerando che il Galles in 180 minuti ha preso 7 reti riuscendo a realizzarne soltanto 1, sulla vittoria dell’Inghilterra sembra ci sia poco da dire.

Anche in questo caso l’1 non paga praticamente nulla e allora via all’Over ma, come suggerito nella sfida del Galles contro la Francia, che sia almeno 3,5.

Quattro o più 4 gol totali si giocano a 1.58 su Cplay e Begamestar, a 1.60 su NetBet e a 1.70 su Sisal.