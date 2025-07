Clausura argentino, 1ª giornata: Velez batte Tigre? Cosa dicono le quote

Vince il Velez? Ecco la migliore quota per il segno 1

Probabilmente non sarà un match pirotecnico (almeno sulla carta dovrebbe essere così) e allora oltre al segno 1 si potrebbe guardare in direzione dell’Under 2,5.

La vittoria del Velez è pagata 2.23 da Cplay, 2.20 da BetFlag e Snai, 2.08 da LeoVegas.

L'Under 2,5 si può giocare a 1.30 su Begamestar e Betsson, a 1.26 su Planetwin.