Pronostico Juventude-Sport Recife, c'è un esito che intriga ed è anche ben pagato

Non è di certo un match che riguarda la testa della graduatoria anzi, tutt’altro. La sfida che chiude la 13ª giornata del campionato brasiliano tra Juventude e Sport Recife mette di fronte la penultima e l’ultima della classe.

Cosa giocare in Juventude-Sport Recife

Due squadre capaci, si fa per dire, di racimolare solo 8 punti una e 3 punti l’altra in 11 partite disputate. Ci sono ancora tante giornate a disposizione per invertire la tendenza ma bisogna cominciare a muoversi se si vogliono alimentare speranze di salvezza.

Per la Juventude si contano soltanto 8 reti realizzate mentre il Recife di reti all’attivo ne ha addirittura 5 (si tratta, ovviamente, anche dei due peggiori attacchi del torneo).

La Juventude supera (anche qui si fa per dire) il Recife soltanto nel numero di reti incassate (ben 24 contro le 18 dei suoi avversari) che ne fanno la peggior difesa del campionato.

Lo Sport Recife non ha ancora vinto una partita (i 3 punti sono il frutto di altrettanti pareggi) mentre la Juventude di vittorie ne ha conquistate 2 (l’ultima 9 giornate fa).

Nelle ultime 3 gare di campionato entrambe le squadre hanno fatto registrare altrettanti esiti Under 2,5 e, dopo il tris, potrebbe scapparci anche il poker.

In linea con la posizione in classifica, però, forse anche il segno 1 è quello che si lascia leggermente preferire.

Dai numeri alle quote: il segno 1 della Juventude è offerto a 2.35 da Cplay e Begamestar, a 2.30 da Snai e a 2.20 da LeoVegas.

L'Under 2,5 vale 1.55 per Cplay e Snai, 1.60 per Bet365 e Sisal.