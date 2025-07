Playoff Copa Sudamericana, il pronostico di Central Cordoba-Cerro Largo

In Europa è tempo di preliminari, in Sudamerica si giocano gli spareggi per accedere agli ottavi della Copa Sudamericana , secondo torneo per importanza dopo la Copa Libertadores , organizzato dalla Conmebol . La prima sfida in ordine temporale è tra il Central Cordoba e il Cerro Largo . Scopriamo come sono arrivate le due squadre a questo punto del torneo, lo stato di forma e i rispettivi numeri : informazioni utili per arrivare ad un pronostico .

Chi è favorito in questo match d'andata? Le quote dicono...

Il Central Cordoba nel weekend ha debuttato nel Clausura argentino, pareggiando 0-0 sul campo dell'Aldosivi. L'ultima partita che aveva disputato in precedenza risale a fine maggio, in Copa Libertadores. Il ko per 3-0 contro l'LDU Quito, l'unico rimediato nelle sei gare del girone, ha lasciato a 11 punti gli argentini, gli stessi del Flamengo e degli stessi ecuadoregni.

In virtù della differenza reti sfavorevole, il Central Cordoba è stato così "retrocesso" da regolamento a questi playoff in cui affronta una delle seconde classificate dei gironi di Copa Sudamericana. Ovvero, il Cerro Largo, piazzatosi "alle spalle" della capolista Universidad Catolica (prima con 14 punti). Sette punti in sei partite, 5 gol fatti e 8 subìti: questo il magro bottino che però è stato sufficiente al club dell'Uruguay per qualificarsi ai sedicesimi di Copa Sudamericana.

Anche nella prima parte del campionato (Torneo Intermedio) il Cerro Largo ha lasciato a desiderare: zero vittorie nelle prime sette partite. Davvero difficile dare fiducia al Cerro in questa partita d'andata, in casa del Central Cordoba.

Le quote sono tutte per gli argentini, vittoriosi a 1.58 su Cplay e Begamestar, a 1.55 su BetFlag e a 1.53 su Planetwin.