Pronostico Fredrikstad-Bodo Glimt: chi è favorito e quanti gol ci saranno

Il Viking (ko nel weekend) è primo in Eliteserien con 36 punti in classifica, 13 in più del Bodo Glimt che però ha giocato 4 gare in meno rispetto alla capolista del campionato norvegese. I conti sono presto fatti: con 12 punti il gap verrebbe praticamente colmato. Ma servirà un cambio di passo da parte dei campioni in carica di Norvegia, a partire dal recupero di mercoledì (ore 18) in casa del Fredrikstad.