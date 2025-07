Playoff Copa Sudamericana, come finisce Independiente del Valle-Vasco? Ecco cosa dicono le quote

Non sta certo brillando nel Brasileirao e adesso, nell’andata dei playoff di Copa Sudamericana , il Vasco deve affrontare una difficile trasferta in casa dell’ Independiente del Valle .

Per le quote il Vasco rischia ma...

Gli ecuadoregni hanno chiuso al 3° posto con 8 punti il loro girone di Libertadores, lo stesso bottino che (curiosità) è stato sufficiente al Vasco per centrare la 2ª piazza nel suo girone di Copa Sudamericana, a -4 dalla capolista Lanus.

I brasiliani hanno vinto l’ultima trasferta disputata, in casa del Sao Paulo in campionato, in precedenza però il rendimento era stato disastroso: 8 ko e 2 pareggi.

L’Independiente in casa segna e subisce con discreta regolarità, tanto che a Quito fa registrare una striscia aperta di sei esiti Goal. Il settimo di fila è offerto a 1.98 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet e a 1.90 da Planetwin.

Tutt'altro che remota quindi, per i bookie, la possibilità che entrambe vadano a segno. Sull'esito finale di questa gara d'andata le quote dicono Independiente del Valle: segno 1 a 1.68 su Cplay e NetBet, offerta che scende a 1.60 su Planetwin.