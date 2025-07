Pronostico Dinamo Minsk-Ludogorets, per i bielorussi è una "rivincita"

Un film in parte già visto. Lo scorso anno Dinamo Minsk e Ludogorets si erano sfidate nel 2° turno preliminare di Champions League . Vittoria all’andata per 2-0 dei bulgari (entrambe le reti siglate nel primo tempo) e successo al ritorno dei bielorussi per 1-0.

Under 2,5 oppure Over? Meglio... una via di mezzo

Quest’anno il primo round del doppio confronto (stavolta nel 1° turno preliminare) se lo è aggiudicato ancora il Ludogorets ma per 1-0, che ha creato tante occasioni (pali compresi) ma ricavato un solo gol, all’87’. Il secondo atto va in scena mercoledì sera (ore 20.45) sul neutro di Mezokovesd, in Ungheria.

Per i pluri-decorati campioni di Bulgaria il vantaggio è minimo ma comunque prezioso, perchè dà loro l’opportunità di trovare spazi nelle ripartenze.

La Dinamo nel suo campionato è in quarta posizione a meno 10 dalla vetta, il Ludogorets invece ha alle spalle solo amichevoli.

Va detto che la Dinamo Minsk non ha un gran feeling con l’esito Goal, centrato una sola volta nelle ultime otto partite. Stesso discorso per il segno X, la cui ultima apparizione risale all’11 maggio.

Le quote non concedono molte chances ai bielorussi: segno 1 a 4.10 su Snai, 4.15 su Planetwin e 4.35 su Cplay. Per il “2” al 90’ l’offerta si attesta sull'1.65.

Grande equilibrio sul versante Under/Over 2,5, con entrambe le opzioni quotate a 1.85. Una via di mezzo? Il Multigol 2-3 (due o tre reti al 90’), offerto al doppio della posta.