Santos, due "assi" da calare nel match contro il Flamengo: quote e pronostico

Riflettori puntati anche sul Brasileirao , con un interessante Santos-Flamengo all’orizzonte. L’undici paulista di recente ha fatto parlare di sè per il debutto con assist di Robson Jr (figlio di Robinho) e del ritorno al gol di Neymar , il tutto nell’amichevole vinta per 3-1 contro la Desportiva Ferroviaria.

Neymar e Robinho Jr per l'assalto alla capolista

Ben più importante e impegnativa la sfida che attende il “Peixe” in campionato (14ª giornata) contro una delle due capolista, il Flamengo. L’undici allenato da Filipe Luis nel primo match disputato post-Mondiale per club ha regolato la pratica Sao Paulo con un secco 2-0 (10 tiri in porta a 0 dicono le statistiche).

In 12 giornate il “Mengao” ha perso solo in casa del Cruzeiro, per il resto ha collezionato 8 vittorie e 3 pareggi, segnando 26 gol e subendone 4.

Il Santos gravita in zona retrocessione, ha segnato 11 gol in 12 partite e in casa non vince dal 17 aprile. Basterà la verve di Robinho Jr e la classe di Neymar a tirar fuori dai guai il Peixe?

Per le quote il segno più probabile è il “2”, proposto a 1.93 da Cplay e Begamestar, a 1.91 da Bet365 e a 1.85 da Planetwin.

Numeri diversi per le due squadre ma le statistiche individuano anche un paio di “esiti in comune”. Si tratta di No Goal e X primo tempo...

Per la cronaca, il No Goal vale circa 1.70, l'X primo tempo raddoppia la posta.