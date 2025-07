Pronostico Celje-Sabah Baku, ecco perchè è un match da seguire... e da giocare

Otto sfide in programma, otto biglietti per avanzare nei preliminari di Europa League . Tra queste spicca Celje-Sabah Baku . Nomi di certo non altisonanti ma una settimana fa si sono fatte notare eccome... Chi si aggiudicherà la vittoria e la qualificazione ? Ecco quote e pronostico del match, in programma giovedì 17 luglio alle ore 20.00.

Segnano entrambe? Il parere dei bookmaker

Ben cinque gol in Azerbaigian, partita terminata 3-2 per il Celje grazie a tre tiri nello specchio della porta, con gol vittoria siglato al 94'. Una beffa dopo l'altra per gli azeri, due volte in vantaggio, due volte ripresi e ribaltati al fotofinish.

In precedenza il Sabah Baku aveva pareggiato 2-2 un'amichevole giocata contro il Rapid Bucarest mentre il Celje, uscito a testa altissima nei quarti di Conference League contro la Fiorentina, aveva perso un match senza posta in palio contro i serbi del Cukaricki per 2-1.

I bookmaker vedono favorito il Celje, vittorioso a 1.75 contro il 4.10 previsto per il "2". La sensazione è che il Sabah almeno una rete possa realizzarla (e il Celje pure).

L'esito Goal merita più di una semplice attenzione: si può giocare a 1.71 su Cplay e Begamestar, a 1.70 su Zona Gioco e a 1.65 su Planetwin.