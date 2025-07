Eliteserien, migliori quote e pronostico di Sarpsborg-Rosenborg

Il menù del venerdì prevede, per il campionato norvegese , un interessante Sarpsborg-Rosenborg . Sono 21 i punti messi da parte dai padroni di casa in 13 gare contro i 26 del Rosenborg, che però ha giocato due partite in più.

Statistiche e consigli: occhio alle reti

Il primo dato che spicca e merita risalto è relativo ai pareggi fin qui collezionati dal Sarpsborg: 6, più di tutti in questo primo scorcio di campionato. Qualcosa vuol dire: e cioè che il Sarpsborg è squadra difficile da battere, non a caso ha perso solo 2 delle 19 partite ufficiali giocate dal 30 marzo ad oggi.

In Coppa di Norvegia il Sarpsborg ha da poco staccato il biglietto per la finale, eliminando il Viking e in precedenza... il Rosenborg (25 giugno), pareggiando 1-1 al 90’ per poi spuntarla ai rigori dopo il 2-2 dei supplementari.

Basterebbe il ricordo di quella delusione per alimentare i propositi di riscatto da parte del Rosenborg, che ha la sua statistica da mettere sul piatto: ben sei delle sue ultime sette partite hanno fatto registrare (al 90’) due reti esatte, ovvero la “somma gol finale 2”.

Ci sono poi i precedenti, caratterizzati da Goal e Over 2,5. Tornando al presente, l’occhio cade sulle due sconfitte esterne rimediate dal Rosenborg in rapida successione contro Kristiansund (4-1) e Sandefjord (2-0).

La terza di fila è proposta a 2.40 da Cplay, Begamestar e Sisal, quota di poco inferiore rispetto a quella prevista per il “2” offerto a 2.65 da Planetwin, a 2.60 da Sisal e a 2.55 da Bwin.

Gli esiti da tenere d’occhio? Possono essere il Goal, a 1.45, e il Multigol 2-3, con quote che oscillano tra 1.90 e 2.10.