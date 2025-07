Pronostici Clausura argentino, una combo per Boca Jrs-Union Santa Fe

Nella notte tra venerdì e sabato (00.30 in Italia), scatta la seconda giornata del Clausura argentino: alla Bombonera si gioca Boca Juniors-Union Santa Fe. Solo uno 0-0 al debutto per gli Xeneizes sul campo dell’Argentinos Jrs, l’Union invece è partito col piede giusto imponendosi per 1-0 sull’Estudiantes.