Pronostici Brasileirao, una matricola sulla strada del Santos di Neymar

Popolo del Santos in festa per la vittoria ottenuta sul Flamengo , grazie ad un bel gol segnato dalla stella Neymar . Il Peixe cerca continuità nel prossimo turno di campionato, che vedrà il Santos impegnato sul campo del neopromosso Mirassol . Ecco il pronostico del match, in programma sabato 19 luglio alle 23.30 in Italia.

Quote equilibrate, nel secondo tempo...

Guai a sottovalutare la matricola Mirassol: è imbattuta da cinque giornate e in casa vanta tre successi e due pareggi. Non solo, nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa di una formazione quotata come il Palmeiras. Di più, il Mirassol ha sempre segnato almeno un gol eccezion fatta per il match perso 1-0, alla 7ª giornata, in casa del Bragantino.

Il Santos viene da due vittorie di fila ma in trasferta ha perso cinque volte su sette (nessun pareggio). In sei delle ultime sette trasferte il Peixe ha centrato sia il No Goal che l'Under 2,5.

Sono proprio questi gli esiti che i bookie ritengono più probabili in questa sfida, che vede i padroni di casa leggermente favoriti.

Segno 1 a 2.45 su Cplay e Begamestar, a 2.40 su Eurobet. Pareggio e vittoria del Santos pagano circa 3 volte la posta.

Ci sta ipotizzare che la ripresa possa regalare una o due reti, il Multigol 1-2 secondo tempo si gioca a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.55 invece su Sisal.