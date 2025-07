Eliteserien, quote e pronostico di Viking-Bodo Glimt

Riflettori puntata sulla " Lyse Arena " di Stavanger per il confronto tra il Viking e il Bodo Glimt . La formazione allenata da Morten Jensen non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico, il Viking attualmente in casa vanta 6 vittorie e 2 pareggi, sono ben 22 le reti realizzate 8 quelle subite. Altalenante il rendimento esterno dell' undici giallonero : 3 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta, 8 gare condite da 10 reti all'attivo e 5 al passivo.

L'analisi del match, occhio agli ultimi tre precedenti

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito come sia il Bodo Glimt la squadra a partire leggermente con i favori del pronostico. Su Cplay il successo dei campioni in carica è in lavagna a 2.25 mentre su Goldbet e Lottomatica moltiplica una qualsiasi puntata per 2.20. I risultati usciti negli ultimi tre precedenti di campionato disputati a Stavanger però suggeriscono di dar fiducia ai padroni di casa: il Viking in queste 3 partite ha collezionato due vittorie (2-0 nel 2022 e 3-2 nel 2023) e un pareggio (1-1 nel 2024). Statistiche alla mano l'Over 2,5 si lascia preferire sul suo opposto, Tripic e compagni alla "Lyse Arena" hanno già chiuso la bellezza di 6 match con almeno 3 reti al triplice fischio dell'arbitro. L'Over 2,5 al termine dei 90 minuti di gioco è proposto mediamente a 1.45.

Curiosità: il Viking nelle prime 8 gare casalinghe non ha mai concluso un incontro con esattamente due reti all'attivo. La "Somma Gol Casa 2" è offerta mediamente a 3.40 mentre il più "semplice" Over 1,5 Casa vale circa 1.93.