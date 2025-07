Campionato brasiliano, Palmeiras-Atletico Mineiro: ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Il primo impegno del Palmeiras post- Mondiale per club è stato un mezzo flop: solo 1-1 contro il Mirassol . Il Verdao non può permettersi un altro passo falso casalingo contro l' Atletico Mineiro , reduce a sua volta dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Bahia .

Palmeiras senza Over 3,5: occhio alla combo

Insomma, il Palmeiras deve vincere per tenere il passo delle prime in classifica. I numeri parlano chiaro, in casa il Verdao ha collezionato 6 Under 2,5 in 6 partite (4 gol fatti e altrettanti subìti).

L'Atletico prima dell'1-2 in casa del Bahia aveva fatto registrare un poker di partite caratterizzate dalla combo No Goal più Under 2,5.

Chi vincerà l'incontro? I bookmaker non hanno dubbi a tale riguardo: l'1 del Palmeiras (vittorioso negli ultimi due precedenti con l'Atletico Mineiro) si gioca a 1.71 su Cplay, a 1.68 su Eurobet e Planetwin. Meno probabile il segno 2, quotato a 5.50 da Bet365, a 4.90 da BetFlag e a 4.75 da Zona Gioco.

Il Palmeiras è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'Over 3,5 in campionato. Si può dunque valutare la combo 1X+Multigol 1-3, offerta a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.60 invece da Elabet.