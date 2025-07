Il Botafogo di Davide Ancelotti batte l'ultima in classifica? La quota è interessante

Nel calcio per vincere bisogna segnare e, contro il Vitoria, il Botafogo di Davide Ancelotti non lo ha fatto. Parate del portiere avversario, legni colpiti e imprecisione dei giocatori del Fogao: risultato finale, 0-0. Domenica 20 luglio, alle 22.30 in Italia, la squadra allenata dal figlio di Carlo Ancelotti farà visita allo Sport Recife (ultimo in classifica), con la ferma intenzione di portare a casa l'intera posta. Ecco quote e pronostico di Sport Recife-Botafogo.