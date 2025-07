Pronostico Mjallby-Aik, prima contro terza: le quote della sfida al vertice

La 16ª giornata di Allsvenskan, il massimo campionato svedese, propone la super sfida tra la capolista Mjallby (37 punti) e l'Aik, terzo con 32. Tra loro c'è l'Hammarby, a quota 33 e... un impegno abbordabile contro il Brommapojkarna. Insomma, l'imperativo è vincere: chi per tenere a bada la concorrenza (la capolista) e chi per avvicinarsi alla vetta (l'Aik). Ecco quote e pronostico di questa partita, in programma domenica 20 luglio alle ore 14.