Pronostico Norrkoping-Varnamo, sfida tra "difese da incubo"

Avere una buona difesa è utile a qualsiasi latitudine, non averla... può davvero costare caro. Vale anche per le squadre campionato svedese, dove si accendono le luci su Norrkoping-Varnamo. Critica la situazione degli ospiti, ultimi con soli 7 punti raccolti in 15 giornate. Il Norrkoping (15 punti) proverà ad approfittare della situazione per centrare una vittoria che servirebbe a prendere un po' le distanze dalla zona calda della classifica.