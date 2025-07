Pronostico Flamengo-Fluminense, le statistiche e le quote del match

Riflettori puntati sulla 15ª giornata del campionato brasiliano, al " Maracana " va in scena il confronto tra il Flamengo e la Fluminense . Al momento in classifica l' undici rossonero (13 partite disputate) ha un vantaggio di 7 punti sul " Tricolor carioca " (12 gare giocate) ed in casa ha sempre conquistato almeno un punto: 5 vittorie e 2 pareggi con ben 19 gol all'attivo e soltanto uno al passivo. La Fluminense si presenta al " Maracana " con un bottino di 7 punti in 6 trasferte, 6 partite (2 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte) in cui Thiago Silva e compagni sono riusciti a segnare 7 reti subendone 8.

Flamengo nettamente favorito per le quote

La squadra allenata da Filipe Luis gode dei favori del pronostico, il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.73, su Eurobet a 1.72 e su Bwin a 1.75. Da segnalare che il Flamengo nelle precedenti 6 sfide interne di campionato è sempre riuscito a mantenere la propria porta inviolata, un No Goal che in questa partita è proposto mediamente a 1.53. Lo scenario che vede entrambe le compagini andare a segno invece moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.30. Parola ai precedenti, gli ultimi 7 andati in scena sul campo del Flamengo sono sempre terminati Under 2,5: meno di 3 reti in partita sono offerti a 1.47.