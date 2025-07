Preliminari di Champions League, il pronostico di Rangers-Panathinaikos

Una combo da tenere d'occhio

Prima di tornare ad ingaggiare il duello con gli storici rivali del Celtic, i Rangers vogliono iniziare con un successo la loro campagna europea, dopo che la scorsa stagione la corsa (in Europa League) si era fermata ai quarti per mano dell'Athletic Bilbao. Tavernier e compagni hanno alle spalle un 2-2 in amichevole col Bruges e con lo stesso risultato i Rangers avevano chiuso anche il campionto, in trasferta contro l'Hibernian.

Il Panathinaikos è un club fucina di "ex Serie A": Djuricic, Swiderski, Dragowski, solo per citare alcuni giocatori con trascorsi in Italia. I greci hanno vinto 3-1 in amichevole contro i belgi del Westerlo, pochi giorni prima un ko per 2-1 contro il Braga. Sarà importante reggere l'urto a Glasgow dove i Rangers si giocano molto spinti dal calore del pubblico di Ibrox.

Risultati alla mano sembra difficile ipotizzare che il "Pana" possa chiudere con la porta inviolata. In questo primo round si può valutare la combo 1X+Over 1,5, in lavagna a 1.53 su Cplay e Begamestar, a 1.48 su Sisal e a 1.47 su Elabet.