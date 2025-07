Preliminari di Champions, Plzen-Servette: statistiche, quote e pronostico

Cechi a segno nel primo tempo? Quanto vale per i bookmaker

Il Plzen ha iniziato alla grande la nuova stagione venerdì scorso, vincendo per 5-1 in trasferta contro il Pardubice. In Svizzera il campionato scatta invece questo fine settimana e il Servette debutterà fuori casa contro lo Young Boys.

Quella tra Plzen e Servette non è una sfida inedita, le due formazioni si sono infatti affrontate lo scorso anno negli ottavi di Conference League. Strano ma vero, 0-0 sia all’andata che al ritorno e successo dei cechi ai calci di rigore.

I bookmaker in questa occasione si aspettano qualche rete in più, tanto che l’Over 2,5 ha una quota leggermente più bassa (1.75 circa) rispetto all’Under 2,5 (tra l’1.85 e l’1.95).

Con riferimento all’esito finale il pronostico pende dalla parte del Plzen, una cui vittoria è quotata a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.62 da Sisal e a 1.61 da Bet365.

Probabile che i cechi, forti del fattore campo, vogliano partire forte per mettere in cassaforte il risultato di questo primo round. L’esito “Segna gol casa primo tempo: Sì” è reperibile mediamente a 1.65.