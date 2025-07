Campionato argentino, Estudiantes-Huracan: quote e pronostico

Riflettori puntati sul confronto tra l'Estudiantes, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro l'Union Santa Fe, ed un Huracan che soltanto pochi giorni fa non è riuscito ad arginare gli attacchi del Belgrano (3-0). Una situazione non prevista se si pensa che alla fine del torneo di Apertura (neanche un paio di mesi fa) Estudiantes e Huracan (piazzatesi, rispettivamente, all’ottavo e al quarto posto) avevano entrambe trovato posto nei playoff (con l’Huracan arrivato poi fino in finale dove aveva ceduto le armi, sconfitta per 1-0 dalla Platense).