Torneo Betano, pronostico e quote di San Martin-Deportivo Riestra

Occasione ghiotta per il Deportivo Riestra. La compagine bianconera, reduce dal successo per 1-0 contro il Lanus, in caso di vittoria sul campo del San Martin potrebbe ritrovarsi al primo posto in classifica. Dando uno sguardo a quanto fatto dalle due squadre nel corso del torneo di Apertura si nota subito come il Deportivo Riestra (playoff esclusi 5 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte) abbia conquistato ben 15 punti in più del San Martin (2 successi, 3 pareggi e 11 sconfitte).