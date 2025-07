Preliminari di Champions League, andata dei quarti di finale: pronostico e quote di Brann-Salisburgo

Le quote non si sbilanciano, occhio al Goal

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del Salisburgo (il segno 2 è in lavagna mediamente a 2.15) ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il Brann in questa prima parte di stagione ha disputato 9 gare davanti al proprio pubblico (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) ed in 6 di queste ha collezionato sia il Goal che l'Over 2,5. L'esito che prevede entrambe le squadre a segno è proposto su Cplay a 1.51, su Goldbet a 1.58 e su Planetwin a 1.50. Almeno tre reti al triplice fischio dell'arbitro invece moltiplicano una qualsiasi puntata per circa 1.60.