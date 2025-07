Europei di calcio femminile, pronostico e quote di Germania-Spagna

Al " Letzigrund Stadion " di Zurigo scendono in campo Germania e Spagna , la partita mette in palio il pass per la finale del campionato europeo femminile. La nazionale allenata da Christian Wuck arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Francia ai calci di rigore. La partita terminata 1-1 al novantesimo ha visto l'undici tedesco giocare in inferiorità numerica dal minuto 13 del primo tempo (espulsione per Kathrin Hendrich ). Tutto semplice invece per la Spagna che con i gol realizzati nel secondo tempo da Athenea del Castillo e Claudia Pina ha archiviato la pratica Svizzera per 2-0.

La "Roja" parte favorita

Per la Spagna il "2-0" contro la Svizzera (nel match la "Roja" ha sbagliato due calci di rigore) ha messo la parola fine a una serie di 3 Over 3,5 consecutivi, serie iniziata e terminata durante le tre gare disputate nella fase a gironi del torneo. Nel dettaglio la Spagna ha prima battuto per 5-0 il Portogallo e poi è riuscita a ripetersi sia contro il Belgio (6-2) che contro l'Italia (3-1). La Germania invece in questa edizione del torneo non ha mai segnato più di due reti in una singola partita e nelle ultime 3 apparizioni in campo ha sempre subito esattamente un gol.

Quote alla mano è la Spagna a partire con i favori del pronostico, il segno 2 è offerto su Cplay a 1.55 mentre su Goldbet ed Eurobet paga 1.53. Da prendere in considerazione l'Over 2,5 che moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.57.