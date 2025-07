Secondo turno preliminare di Europa League, pronostico e quote di Besiktas-Shakhtar

Al "Tupras Stadium" di Istanbul va in scena l'equilibrata sfida tra il Besiktas e lo Shakhtar, il match mette in palio l'accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Per il Besiktas sarà un vero e proprio esordio mentre gli ucraini nel turno precedente hanno eliminato senza grossi problemi l'Ilves con un complessivo 6-0 (6-0 in casa e 0-0 in trasferta).